Vencedor em Veneza, ‘A Forma da Água’ abrirá Festival do Rio

O filme A Forma da Água será o responsável por abrir o Festival do Rio 2017, em 5 de outubro. O longa do diretor mexicano Guillermo del Toro (de Hellboy e O Labirinto do Fauno) vem de uma campanha de sucesso nos festivais internacionais de cinema – foi vencedor do Leão de Ouro em Veneza e muito elogiado em Toronto.

A sessão de gala para convidados no Festival do Rio acontece no Cine Odeon – Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, no centro da cidade. O evento vai exibir entre 5 e 15 de outubro 250 filmes, entre eles os novos de Roman Polanski (Based on a true Story), Luca Guadagnio (Me Chame pelo Seu Nome), Oliver Stone (A Entrevista de Putin), Agnieszka Holland (Rastros), Alexander Payne (Pequena Grande Vida) e Kathryn Bigelow (Detroit em Rebelião).

A Forma da Água se passa durante a Guerra Fria, na década de 1960, e acompanha a vida de Eliza (Sally Hawkins), uma faxineira muda que trabalha em um laboratório do governo e, um dia, se apaixona por uma criatura aquática mantida em cativeiro no local. No circuito comercial, o longa tem estreia prevista para 11 de janeiro de 2018.