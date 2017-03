Veja como encontrar categorias – e filmes – escondidos na Netflix

Para além das categorias básicas oferecidas pela Netflix, como drama, romance, terror e documentário, a plataforma de streaming conta com mais de 200 subcategorias que apontam com maior precisão o seu gigantesco catálogo. Por exemplo, é possível listar todos os filmes que falam especificamente sobre zumbis. Ou desenhos animados com temática bíblica. Ou séries de TV coreanas. Entre muitas outras opções. O site de VEJA vai ensinar a você como fazer isso.

Uma maneira já utilizada pelos viciados no site de streaming é empregar uma lista de códigos que podem ser adicionados ao fim da URL do site. Porém, esta semana o Chrome ganhou uma extensão fácil de ser instalada, que funciona como um filtro para as subcategorias. Vale lembrar que nem todas elas têm opções de filmes e séries no Brasil, já que os catálogos mudam de país a país. Confira abaixo como utilizar ambos os caminhos:

Extensão do Chrome

O recurso lista cerca de 100 categorias de títulos disponíveis na Netflix. É só instalar a extensão no navegador do Google. Depois, quando estiver logado no canal, clicar no atalho da barra superior do Chrome, representado por um N vermelho, e escolher as opções. Ele automaticamente mostra as opções disponíveis na tela do site de streaming.

Lista de códigos

O sistema é mais fácil do que parece. Quando estiver conectado à Netflix, digite no endereço da URL: http://www.netflix.com/browse/genre/. Depois, adicione ao lado da barra o número da categoria que o interessa. Por exemplo: se quiser assistir a um documentário com temática política, é só adicionar o código 7018. O endereço final será http://www.netflix.com/browse/genre/7018.

Confira abaixo a lista de códigos:

Ação e aventura: 1365

Ação e aventura estrangeira: 11828

Ação e aventura independente: 11804

Ação e aventura militar: 2125

Ação e aventura com espionagem: 10702

Séries de TV de ação e aventura: 10673

Ação com ficção científica e fantasia: 1568

Animações para adultos: 11881

Animes de ação: 2653

Animes de comédia: 9302

Animes de drama: 452

Animes de fantasia: 11146

Animes de ficção científica: 2729

Anime de terror: 10695

Séries de anime: 6721

Animes: 7424

Artes marciais: 8985

Artes marciais, boxe e luta: 6695

Aventuras: 7442

Histórias com animais: 5507

Ciência e natureza – documentários: 2595

Ciência e natureza – séries de TV: 52780

Clássicos de arte: 29764

Clássicos de ficção científica e fantasia: 47147

Clássicos de ação e aventura: 46576

Clássicos de faroeste: 47465

Comédias adolescentes: 3519

Comédias clássicas: 31694

Comédias cult: 9434

Comédias de ação: 43040

Comédias de terror: 89585

Séries de comédias para TV: 10375

Comédias esportivas: 5286

Comédias estrangeiras: 4426

Comédias independentes: 4195

Comédias de humor negro: 869

Comédias políticas: 2700

Comédias românticas: 5475

Comédias: 6548

Séries de culinária e viagens: 72436

Country e Folk: 1105

Crianças e Família: 783

Crianças fé e espiritualidade: 751423

Criaturas e monstros: 6895

Crime, ação e aventura: 9584

Cult ficção científica e fantasia: 4734

Desenhos animados para TV: 11177

Disney: 67673

Documentários militares: 4006

Documentários biográficos: 3652

Documentários de crime: 9875

Documentários de música e shows: 90361

Documentários espirituais: 2760

Documentários esportes: 180

Documentários estrangeiros: 5161

Documentários históricos: 5349

Documentários políticos: 7018

Documentários religiosos: 10005

Documentários: 6839

Dramas adolescentes: 9299

Dramas baseados em fatos reais: 3653

Dramas baseados em livros: 4961

Dramas biográficos: 3179

Dramas clássicos: 29809

Dramas de crime: 6889

Dramas de ficção científica: 3916

Dramas de gays e lésbicas: 500

Dramas sobre julgamentos: 2748

Séries de TV dramáticas: 11714

Dramas e esportes: 7243

Dramas estrangeiros: 2150

Dramas independentes: 384

Dramas militares: 11

Dramas políticos: 6616

Dramas questão social: 3947

Dramas românticos: 1255

Dramas showbiz: 5012

Dramas: 5763

Educacionais para crianças: 10659

Épicos: 52858

Estrangeiros de ficção científica: 3327

Família: 51056

Faroestes: 7700

Fé e Espiritualidade: 26835

Ficção científica e fantasia: 1492

Ficção científica e aventura: 6926

Ficção científica e terror: 1694

Ficção científica suspenses: 11014

Filmes noir: 7687

Filmes africanos: 3761

Filmes alemães: 58886

Filmes australianos: 5230

Filmes baseados em livros infantis: 10056

Filmes belgas: 262

Filmes britânicos: 10757

Filmes chineses: 3960

Filmes clássicos estrangeiros: 32473

Filmes clássicos românticos: 31273

Filmes clássicos: 31574

Filmes coreanos: 5685

Filmes cult: 7627

Filmes de ação asiáticos: 77232

Filmes de basquete: 12762

Filmes de beisebol: 12339

Filmes de boxe: 12443

Filmes de esportes: 4370

Filmes de fantasia: 9744

Filmes de futebol: 12549

Filmes de futebol americano: 12803

Filmes de gângster: 31851

Filmes de guerra clássicos: 48744

Filmes de monstros: 947

Filmes de terror B: 8195

Filmes de terror com vampiros: 75804

Filmes de terror com zumbis: 75405

Filmes de terror cult: 10944

Filmes de terror com lobisomens: 75930

Filmes de terror estrangeiros: 8654

Filmes de terror no fundo do mar: 45028

Filmes de terror: 8711

Filmes da Europa Oriental: 5254

Filmes do Oriente Médio: 5875

Filmes do Sudeste Asiático: 9196

Filmes escandinavos: 9292

Filmes espanhóis: 58741

Filmes estrangeiros: 7462

Filmes experimentais: 11079

Filmes franceses: 58807

Filmes gregos: 61115

Filmes holandeses: 10606

Filmes independentes romântico: 9916

Filmes independentes: 7077

Filmes indianos: 10463

Filmes irlandeses: 58750

Filmes italianos: 8221

Filmes japoneses: 10398

Filmes latino-americanos: 1613

Filmes LGBT estrangeiros: 8243

Filmes mudos: 53310

Filmes para 0 a 2 anos: 6796

Filmes para 2 a 4 anos: 6218

Filmes para 5 a 7 anos: 5455

Filmes para 8 a 10 anos: 561

Filmes para 11 a 12 anos: 6962

Filmes para chorar: 6384

Filmes românticos estrangeiros: 7153

Filmes românticos picantes: 35800

Filmes românticos: 8883

Filmes estrangeiros de ficção científica e fantasia: 6485

Terror para adolescentes: 52147

Histórias satânicas: 6998

Séries de TV de terror: 83059

Jazz e Easy Listening: 10271

Comédias de fim de noite: 1402

Minisséries: 4814

Mistérios: 9994

Pseudodocumentários: 26

Música latina: 10741

Música: 1701

Musicais clássicos: 32392

Musicais da Disney: 59433

Musicais de palco: 55774

Musicais para crianças: 52843

Musicais: 13335

Shows e séries urbano e dança: 9472

Musicais do showbiz: 13573

Filmes neozelandeses: 63782

Comédias pastelão: 10256

Obras de época: 12123

Programas de TV coreanos: 67879

Programas de TV de crime: 26146

Quadrinhos e super-heróis: 10118

Reality TV: 9833

Rock e Pop Shows: 3278

Romântico peculiar: 36103

Românticos favoritos: 502675

Rússia: 11567

Sátiras: 4922

Shows de música: 2856

Séries britânicas: 52117

Séries clássicas: 46553

Séries militares: 25804

Séries adolescentes: 60951

Séries de TV: 83

Psicopatas e assassinos em série: 8646

Sobrenaturais: 42023

Documentários socioculturais: 3675

Esportes e fitness: 9327

Stand-up comedy: 11559

Suspenses de ação: 43048

Suspenses clássicos: 46588

Suspenses de crime: 10499

Suspenses de espionagem: 9147

Suspenses estrangeiros: 10306

Suspenses independentes: 3269

Suspenses picantes: 972

Suspenses políticos: 10504

Suspenses psicológicos: 5505

Suspenses sobrenaturais: 11140

Suspense: 8933

Séries de TV cult: 74652

Séries de TV Kids: 27346

Séries de TV de mistérios: 4366

Séries de TV de ficção científica e fantasia: 1372

Viagens e aventura em documentários: 1159