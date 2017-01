Vaza primeiro single de Camila Cabello, ex-Fifth Harmony

Depois da saída turbulenta de Camila Cabello da Fifth Harmony, vazou na internet o primeiro single da carreira solo da cantora, Love Incredible. A música é fruto de uma parceria com a produtora norueguesa Cashmere Cat, e explora ao máximo a voz aguda da cubana, embalada por batidas agitadas de tambor. O viés empoderador visto nas canções da girl band, no entanto, foi substituído nas letras de Cabello por uma fábula de amor desvairado e obsessivo.

Mesmo antes de deixar oficialmente a banda unida pelo The X Factor, Camila lançou duas músicas sem as colegas: Bad Things, com Machine Gun Kelly, e o hit I Know What You Did Last Summer, com Shawn Mendes. Love Incredible, porém, marca o início oficial da jornada da cantora sem a Fifth Harmony, e acentua a rixa entre as ex-colegas — Lauren Jauregui deixou de seguir a cubana no Instagram.

Em dezembro de 2016, Camila anunciou a saída do grupo, alegando querer focar em sua carreira solo. As quatro integrantes restantes da Fifth Harmony mostraram certo ressentimento com a atitude da colega, e alegaram ter recebido a notícia pelos empresários de Cabello, informação que esta negou veementemente.

Confira abaixo o single Love Incredible: