Vaza foto que mostraria desfecho de Rubinho e Sabiá: morte

Uma foto que vazou nas redes sociais mostra um possível fim para Rubinho (Emilio Dantas) e Sabiá (Jonathan Azevedo) na novela das 9 da Globo A Força do Querer, que termina nesta sexta-feira. Na imagem, que teria sido tirada durante gravações por moradores da comunidade Tavares Bastos, onde são feitas cenas do fictício Morro do Beco, onde Rubinho e Sabiá comandam o tráfico, dois homens semelhantes aos personagens estão deitados, aparentemente mortos, com armas na mão e sangue sob o corpo.

Na imagem, é possível ver um microfone, à direita, por cima da barriga de Rubinho.

O desfecho para os personagens pode não ser o que irá ao ar no último episódio do folhetim, que será exibido nesta sexta-feira. Finais alternativos costuma ser gravados para a produção.

Rubinho e Sabiá foram liberados da prisão, em um indulto de feriado, no capítulo desta quarta-feira. A tragédia poderia acontecer quando o ex-marido de Bibi (Juliana Paes) tenta conquistar o posto de dono do morro, em luta direta com Sabiá, ou num cerco da polícia.