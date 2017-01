‘Vaquinha’ para família de ator morto em gravação bate meta

Uma campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar a família do ator australiano Johann Ofner, morto na segunda-feira durante a gravação de um videoclipe, atingiu a meta. A “vaquinha” virtual, criada no site GoFundMe há dois dias, tinha como objetivo levantar 20.000 dólares e, até o momento, já conta com 22.430 dólares em doações.

“Johann Ofner, querido pai, marido, filho e amigo. Uma inspiração a tantas pessoas”, diz o texto da campanha. “Tragicamente tirado de nós ontem enquanto trabalhava no novo clipe do Bliss n Eso. Mostre seu apoio e ajude a diminuir o encargo financeiro de sua família e entes queridos nesse momento tão triste.”

Johann Ofner, que era dublê, gravava o vídeo do grupo australiano de hip-hop Bliss n Eso quando se feriu durante uma cena que envolvia armas de fogo. A polícia está investigando o caso.