Val Marchiori sofre acidente: ‘Quase tive que amputar a mão’

Meus amores, muito obrigada por todas as mensagens de carinho ❤️ estou com muita dor, vou passar essa noite no hospital para fazer novos exames, mas estou bem. Foi um acidente com o jet ski q eu estava pilotando. Fui pegar a corda onde estava a bóia com meus sobrinhos para puxar e ela entrou por baixo do motor do jet e me puxou bruscamente. O motor logo foi desligado evitando um dano maior 🙏🙏 obrigada a todos vocês ❤️❤️ Amanhã estarei melhor! Boa noite! Besitos 😘😘 #deusnocomando

