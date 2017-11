Uma semana após morte, rapper estreia em parada americana

Apontado como uma promessa da música, o rapper americano Lil Peep morreu na semana passada, aos 21 anos, antes de lançar seu disco de estreia. Agora, seu primeiro EP, Come Over When You’re Sober (Part One), com 7 faixas, entrou para o ranking Top 200 da Billboard, que lista os 200 álbuns e EPs mais vendidos e ouvidos no streaming. O rapaz figura na posição 168 da lista liderada há duas semanas por Taylor Swift e seu Reputation.

O jovem músico morreu após uma overdose de medicamentos prescritos. O EP foi lançado em setembro e não havia aparecido no ranking até então. A faixa mais conhecida é a canção Awful Things. Suas músicas, bastante emotivas, misturam rap com emo e falam, entre outros temas, de uso de drogas e depressão.