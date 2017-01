Um mês após assumir namoro, Rachel Sheherazade anuncia noivado

Rachel Sheherazade está noiva de Matheus Faria Carneiro, tabelião que atua em Angra dos Reis com quem ela assumiu namoro há menos de um mês. A apresentadora do SBT Brasil anunciou na novidade em seu perfil no Facebook e republicou a postagem em sua página profissional. Rachel e Matheus publicam fotos juntos constantemente em suas redes sociais – mais recentemente, o casal postou diversas fotos do Réveillon, passado na Suíça.

Quando assumiu o namoro, Rachel chegou a ser criticada por alguns seguidores na internet. Algumas pessoas lamentaram o divórcio da jornalista, que anunciou a separação de Rodrigo Porto, com quem foi casada por doze anos e com quem tem dois filhos, em junho de 2016. Rachel respondeu as críticas. “Acredito que isso é fake, Sheherazade não exporia sua vida sentimental assim, sendo uma jornalista de credibilidade. Mas se for, eu só lamento, divórcio é triste, é o fim de uma família”, escreveu uma pessoa. “Famílias não se dissolvem, casamentos sim!”, respondeu Rachel.

Rachel anunciou o fim de seu casamento também nas redes sociais. Em uma publicação, ela afirmou que a relação havia terminado de maneira “tranquila, respeitosa, conversada” e que ela e Rodrigo Porto não viviam juntos como casal havia mais de um ano. Rachel e Rodrigo têm dois filhos juntos.

Em setembro, surgiram rumores de que Rachel estivesse namorando Danilo Gentili, seu colega de emissora. Os dois, porém, negaram qualquer envolvimento.