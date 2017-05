Um giro pela CASACOR em 360º

A maior mostra de arquitetura, design, decoração e paisagismo do Brasil começa nesta terça-feira, 23, no Jockey Club de São Paulo, e vai até 23 de julho. Com o tema Foco no Essencial, a 31ª edição da CASACOR apresenta neste ano 69 opções de ambiente. Com vídeo e fotos em 360 graus, o site de VEJA mostra alguns dos melhores projetos para salas, cozinhas, quartos, banheiros e áreas de serviço.

Captação de imagens por Felipe Cotrim/VEJA, com Samsung Gear 360

Fotos 360º

Casa de Praia Decortiles por Marina Linhares

Casa de Praia Decortiles por Marina Linhares

Casa de Praia Decortiles por Marina Linhares

Casa Cosmopolita Cosentino por Paola Ribeiro

Casa Cosmopolita Cosentino por Paola Ribeiro

Casa Cosmopolita Cosentino por Paola Ribeiro

Casa Cosmopolita Cosentino por Paola Ribeiro

Casa Cosmopolita Cosentino por Paola Ribeiro

Loft por Maicon Antonioli

Loft por Maicon Antonioli

Loft Romanov por Suite Arquitetos

Casa Cosmos por Michel Safatle

Casa Cosmos por Michel Safatle

Jardim Deca por Alex Haanazaki

Jardim Deca por Alex Haanazaki

Vídeo 360º

Para assistir ao vídeo em 360º em celulares com sistema operacional iOS, é necessário ter instalado o aplicativo do YouTube. Feita a instalação, clique aqui.