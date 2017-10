U2 pinta São Paulo de vermelho em show lotado

O Estádio do Morumbi vibrou por outro tom de vermelho na noite desta quinta-feira, 19. Banhados por luzes cor de sangue, os fãs do U2 receberam a banda em São Paulo ao som de Sunday Bloody Sunday e gritos extasiados, no primeiro de quatro shows do grupo no país, parte da turnê The Joshua Tree.

Um palco gigantesco foi instalado em uma das extremidades da arena, junto a um telão tão megalomaníaco quanto. A estrutura, no entanto, foi aproveitada apenas para acrescentar clipes e imagens pré-selecionadas à experiência sensorial do show, e não para fins pragmáticos como exibir a apresentação àqueles que não estavam muito próximos da simpatia dos músicos irlandeses.

O deleite que começou “banhado de sangue” fluiu pra New Year’s Day, Pride (In The Name of Love) e Bad, que rendeu uma citação à Renato Russo, Cazuza e um trecho de Heroes, de David Bowie. Em seguida, os fãs cantaram a capella trechos de I Still Haven’t Found What I’m Looking For, que inspirou diversas demonstrações públicas de amor na platéia e deu carona para With or Without You.

Ao final de Bullet in The Sky, o vocalista surpreendeu o público com sua gaita de boca, cujo som inundou o estádio. As populares Beautiful Day, Elevation, Vertigo e One ficaram para o encore, que entre uma música e outra, projetou imagens Taís Araújo, Irmã Dulce e Maria da Penha no telão e fez uma última homenagem a Bowie (com Rebel Rebel, dessa vez). As faixas do último álbum da banda, Songs of Inocence, gentilmente imposto pela banda aos fãs via iTunes em 2014, ficaram fora da setlist.

A degradante logística de escoamento do Estádio do Morumbi, no entanto, apagou um pouco do brilho dos fãs. Ilhados entre os casarões do privilegiado bairro de São Paulo, as milhares de pessoas que preenchiam a arena de gol a gol ficaram engavetadas na saída do show, formando um bloco que só desembolou pela “lei do mais forte”.

O U2 ainda se apresenta na capital paulista no sábado, 21 de outubro, domingo, 22, e na próxima quarta-feira, 25.