U2 anuncia quarto show em São Paulo

O U2 anunciou mais um show da turnê The Joshua Tree Tour 2017 no Brasil. Com ingressos esgotados para três apresentações, a banda abriu o dia 25 de outubro na agenda para tocar no Estádio do Morumbi. Noel Gallagher’s High Flying Birds também participarão da abertura do novo show, que é tratado pelo grupo de Bono Vox, em seu site oficial, como o último da turnê.

As entradas para a nova data começam a ser vendidas na quinta-feira, a partir de meia-noite do dia 27 de julho pelo site da Tickets for Fun. A bilheteria do Citibank Hall também terá ingressos disponíveis, que serão limitados a seis por pessoa na hora da compra.

O primeiro show do grupo na cidade acontece em 19 de outubro. Os ingressos esgotaram duas horas após a abertura das vendas, o que levou a abertura de uma segunda apresentação, no dia 21, e, em seguida, uma terceira data, para 22.