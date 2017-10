Twitter bloqueia conta de atriz que acusou Harvey Weinstein

Rose McGowan teve a sua conta do Twitter bloqueada por 12 horas na noite desta quarta-feira. A atriz revelou no último dia 5 que foi assediada sexualmente pelo produtor americano Harvey Weinstein. Desde então, Rose está usando as redes sociais para encorajar outras mulheres de Hollywood a denunciar casos de assédio. Através do seu Instagram e Facebook, contou que foi suspensa por “violar as regras do Twitter”.

TWITTER HAS SUSPENDED ME. THERE ARE POWERFUL FORCES AT WORK. BE MY VOICE. #ROSEARMY A post shared by Rose McGowan (@rosemcgowan) on Oct 11, 2017 at 9:19pm PDT

“O twitter me suspendeu. Há forças poderosas trabalhando. Sejam a minha voz”, escreveu a atriz nas redes sociais depois do ocorrido. Na última quinta-feira, o jornal americano The New York Times divulgou uma matéria em que Rose e Ashley Judd comentaram sobre casos de assédio de Weinstein. A publicação apurou que o produtor já realizou oito acordos extrajudiciais para esconder o escândalo.

Na terça-feira seguinte, a revista The New Yorker publicou um dossiê com relatos de pessoas da produção de Weinstein informando de novos assédios. Desde então, atrizes como Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow já afirmaram que também foram assediadas pelo homem. Harvey foi demitido da sua própria empresa, a Weinstein Company, após as “informações sobre sua má conduta”, nas palavras da própria companhia.

Internação

Na noite desta quarta-feira, Weinstein se internou em uma clínica de reabilitação no Arizona. De acordo com o jornal Daily Mail, Harvey estava na casa da filha Remy Weinstein em Los Angeles. Depois de uma briga com Remy, o produtor teria fugido do local e ido ao escritório da sua advogada Patty Glasser, rodeado por seguranças.

Depois de voltar para a casa da filha, Weinstein encontrou jornalistas que o aguardavam do local e afirmou: “Pessoal, eu estou tentando melhorar. Eu preciso de ajuda. Estou fazendo o meu melhor”. O produtor pegou, então, um voo particular para a clínica Meadows, no estado do Arizona.