TV Cultura une ‘Harry Potter’ e ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ em vídeo

A TV Cultura decidiu homenagear os vinte anos do lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal, completados nesta segunda-feira, de uma maneira diferente: unindo a história do bruxinho criada pela britânica J.K. Rowling com a de sua série de sucesso dos anos 1990 Castelo Rá-Tim-Bum.

Em um vídeo publicado pelo canal de televisão em sua página no Facebook, chamado de “trailer do novo Harry Potter”, o áudio e a trilha sonora dos filmes de Harry Potter são combinados com cenas do seriado infantil. Em vez de Harry, o protagonista é Nino (Cassio Scapin) e a história se chama Nino Potter e a Gargalhada Fatal – aquela que o personagem Mau sempre estava disposto a dar.

Assim como Harry Potter, o Castelo falava de magia. Nino era aprendiz de feiticeiro e seus tios, Morgana (Rosi Campos) e Dr. Victor (Sérgio Mamberti), eram bruxos poderosos. Outras semelhanças entre as duas histórias incluem o fato de que boa parte das ações se passa em um castelo e que há uma ave em destaque – a coruja Edwiges na franquia de J.K. Rowling e a gralha Adelaide na série Cao Hamburger e Anna Muylaert.