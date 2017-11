Túlio Gadêlha recebeu doação de empresa investigada na Lava Jato

Túlio Gadêlha, o novo namorado de Fátima Bernardes, recebeu doação da Carioca Christiane-Nielsen Engenharia, empresa investigada no âmbito da Lava Jato, para a campanha eleitoral de 2014. Gadêlha foi candidato a deputado pelo PDT em Pernambuco. A construtora fez uma doação de 50.000 reais para a campanha, de acordo com o site de prestação de contas do TSE.

A Carioca Christiane-Nielsen Engenharia é investigada deste 2013 pelo Cade por suspeita de formar cartel em licitações para obras de revitalização de lagoas e controle de enchentes em uma licitação da Secretaria de Estado de Ambiente do Rio de Janei junto com outras construtoras como Odebrecht e OAS.

A empresa ainda foi alvo da Operação Tabela Períodica da Lava Jato, que apurou um esquema de corrupção nos contratos da construção de ferrovias ligadas ao Ministério do Transporte em nove Estados do país.

Gadêlha, de 29 anos, foi fotografado com Fátima Bernardes nesta quinta-feira, em um shopping do Rio. Esse é o primeiro relacionamento da jornalista depois do fim do casamento com William Bonner em setembro do ano passado.

Túlio recebeu apenas 3.495 votos nas eleições de 2014 e não conseguiu ser eleito.