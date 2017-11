Túlio Gadêlha lamenta ausência de Fátima Bernardes em aniversário

Túlio Gadêlha comemorou sua chegada aos 30 anos neste domingo sem a namorada, Fátima Bernardes. Em seu perfil no Instagram, Gadêlha publicou uma foto em que aparece de mãos dadas com a apresentadora do Encontro, da Globo, e junto a um outro casal no que parece ser a caçamba de uma caminhonete. Na legenda, escreveu: “Hoje faltou ela… Aprendemos muito um com o outro. Nesse dia mesmo, ensinei a ‘pegar bigu’”.

Fátima não deixou a mensagem passar batida e respondeu, nos comentários: “Hoje faltou você. Melhor professor de pernambuquês”. A expressão “pegar bigu” significa pegar carona, viajar sem pagar.

Gadêlha e Fátima foram vistos juntos pela primeira vez em 2 de novembro, andando por um shopping do Rio de Janeiro. Recifense, ele é formado em direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UniCAP) e atualmente filiado ao PDT. Candidato a deputado federal em 2014, Gadêlha obteve apenas 3.495 votos e não se elegeu. Foi nomeado, no sábado, presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe) na gestão Paulo Câmara (PSB), atual governador do Estado.