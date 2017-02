Trump é referência de Lars von Trier para filme de serial-killer

Quem disse que Donald Trump não tem qualquer valor para o cinema? Para o dinamarquês Lars von Trier, diretor de longas como Dogville (2003), Anticristo (2009) e Ninfomaníaca (2013 e 2014), Trump serve de inspiração. Inspiração para um filme sobre um serial-killer, é verdade, mas ainda assim uma inspiração.

Pelo menos, é a Trump que Lars von Trier recorre para explicar a importância de The House That Jack Built, longa previsto para 2018 com o galã americano Matt Dillon à frente do elenco. O filme vai acompanhar o personagem de Dillon por 12 anos, mostrando, crime a crime, como ele se torna um serial-killer.

“O filme trabalha com a ideia de que a vida é má e sem alma, o que está sendo tristemente provado pela ascensão do homos-trumpus”, disse o cineasta, segundo o site do jornal britânico The Guardian.