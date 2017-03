Trilha de novo ‘A Bela e a Fera’ traz canções inéditas

1. Emma Watson e Dan Stevens em cena do filme 'A Bela e a Fera' zoom_out_map 1 /13 Emma Watson e Dan Stevens em cena do filme 'A Bela e a Fera' (./Divulgação)

Uma semana antes da estreia da nova versão de A Bela e a Fera, a Disney disponibilizou nas plataformas de streaming a trilha sonora do filme estrelado por Emma Watson. É possível ouvir o álbum original, em inglês, e também a adaptação em português das cópias dubladas da produção. A nova adaptação do conto de fadas, que chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 16, traz mais números musicais que a animação de 1991.

Estão na playlist faixas bem conhecidas, como Belle, música de introdução cantada pela princesa protagonista; as animadas Gaston e Be Our Guest; além da clássica Beauty and the Beast, agora interpretada por Emma Thompson. A canção também possui a versão entoada por Ariana Grande e John Legend, que no filme anterior foi cantada por Céline Dion.

A cantora canadense não foi esquecida. Céline é ouvida ao fim do filme, enquanto sobem os créditos, com a canção inédita How Does A Moment Last Forever. Kevin Kline e Emma Watson também entoam a música, em momentos distintos dentro da trama. Dan Stevens, a Fera, também ganha um solo, em Evermore.

Confira abaixo pelo Spotify a versão em inglês da trilha e, em seguida, português: