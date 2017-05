Três pamonharias para conhecer em Cuiabá

Confira três bons endereços dedicados à pamonha, elencados na edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentado pelo Santander lançada em maio/2017:

Pamonharia Goiana

Além da família, Rute Fernandes Padilha trouxe de Iporá (GO) as receitas que serve em sua pamonharia. O milho é o protagonista: está na pamonha doce ou salgada (R$ 7,00 cada uma), na versão recheada com linguiça (R$ 7,50), na canja de milho com frango desfiado (R$14,00) ou carne-seca (R$16,00) e também em itens como o suco (R$13,50) e o pudim de milho (R$ 6,00). Também têm presença garantida no cardápio a galinhada (R$ 89,00) e o arroz com costelinha suína (R$ 99,00). Rua Dezesseis, 316, Boa Esperança, 65-3664-1515 (150 lugares). 17h/23h (fecha dom.)

Pamonharia Paiol

Tem ambiente familiar, com espaço recreativo para a criançada. A maior parte dos clientes se mantém fiel à receita de pamonha doce com queijo (R$ 6,50), mas o cardápio lista outras alternativas. É o caso da pamonha frita servida em porção (R$ 30,00) e da pamonha de sal especial, recheada de queijo e linguiça artesanal de pernil (R$ 7,50). No almoço, monta bufê a R$ 36,90 o quilo. Rua Marcos Pereira da Luz, s/nº, Consil, 65-3624 -2204 (200 lugares). 17h30/23h30 (fecha seg.). Aberto em 1992.

Pamonharia O Milhão

Fica à beira da estrada e tem ambiente campestre, com área para crianças e minifazenda com vacas e cavalos ao ar livre. A pamonha aparece no cardápio em cinco versões, todas elas vendidas por R$ 8,00. As mais requisitadas são as de queijo, que podem ser doce ou salgada. Para variar, há pamonha de queijo com goiabada e de queijo com linguiça apimentada e jiló. No almoço, tem prato feito com filé-mignon ou filé e ventrecha de pacu mais arroz, feijão, batata frita e salada por R$ 20,00. Rodovia Arquiteto Helder Cândia (MT-010), Estrada da Guia, km 20, Zona rural, 65-99699-9974 (200 pessoas). 7h/18h. Aberto em 2016.