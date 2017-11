Trema, Globo: ‘Apocalipse’ supera ‘Os Dez Mandamentos’ na estreia

Os Dez Mandamentos, novela da Record que ameaçou a liderança da Globo em 2015, foi superada pela novata Apocalipse. Ao menos, na estreia. A nova trama bíblica de Vivian Oliveira debutou nesta terça-feira com 13 pontos de média, e pico de 14, no Ibope da Grande São Paulo, na faixa das 20h50 às 21h44. Em março de 2015, o primeiro capítulo de Os Dez Mandamentos registrou 12 pontos de média.

Com o número, o episódio de estreia de Apocalipse deixou a Record em segundo lugar em audiência. No mesmo horário, o SBT, que exibia Carinha de Anjo, ficou em terceiro lugar, com 11,8 pontos de média. A novela infantil foi ao ar das 20h40 às 21h46.

Apocalipse também superou Os Dez Mandamentos no Rio: marcou 16 pontos de média, dois a mais que a última novela de Vivian Oliveira. No Rio, a audiência do SBT caiu para 8 pontos de média.

A nova novela bíblica da Record, Apocalipse, começou nesta terça-feira cheia de efeitos especiais para mostrar um tsunami. Mas foi a abertura que chamou a atenção do público. O vídeo mostra catástrofes como furacões, apagões e enormes tempestades acometendo a terra – e bolas de fogo consumindo a Praça dos Três Poderes, em Brasília. Nas redes sociais, os espectadores comemoraram a cena (confira algumas reações ao final do texto).