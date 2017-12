Tralli e Ticiane dão brindes românticos a convidados do casamento

A modelo e atriz Ticiane Pinheiro e o jornalista Cesar Tralli querem espalhar o amor para todos os convidados de seu casamento. No jantar de recepção, eles distribuíram pequenos cadeados em forma de coração para que outros casais pudessem declarar seu amor ao prender seus nomes simbolicamente à grade de um portão do hotel nas serras de Campos do Jordão, onde a cerimônia ocorre neste sábado.

Em sua conta no Instagram, o apresentador Cesar Filho, um dos convidados, pediu para o próprio noivo fazer um tutorial de como usar o singelo brinde. “É o cadeado do amor”, explicou Tralli. “Tici e eu já colocamos o nosso lá e é por isso que a gente está casando hoje”.