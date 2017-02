Trailer: ‘Fatima’ mostra árabe tentando criar filhas na França

Os desafios de uma mãe que sai da Argélia e vai para a França e tenta criar duas filhas adolescentes é o pano de fundo de Fatima, filme de Philippe Faucon que ganhou três prêmios no César Awards, o Oscar francês, em 2016. O trailer do longa, que tem estreia prevista para o dia 9 de março no Brasil, pode ser conferido em primeira mão no site de VEJA, abaixo.

Fatima (Soria Zeroual), a personagem que dá nome à produção, trabalha como empregada doméstica para sustentar a família. Mesmo morando na França, ela tem dificuldade para falar francês, o que envergonha uma de suas filhas, Souad (Kenza Noah Aïche), jovem de 15 anos que está no auge da rebeldia. Já sua primogênita, Nesrine (Zita Hanrot), compreende o trabalho da mãe, até porque é justamente o salário de Fatima que ajuda a pagar sua faculdade de medicina. Um dia, Fatima sofre um acidente e, enquanto se recupera, começa a escrever para suas filhas, em árabe, na tentativa de expressar o que sente.

O longa foi premiado com três estatuetas no César: melhor filme, melhor roteiro adaptado e atriz mais promissora (Zita Hanrot).