Segundo trailer de ‘Últimos Jedi’ é lançado a 2 meses da estreia

Um novo trailer de Star Wars – Os Últimos Jedi foi lançado na noite desta segunda-feira durante o intervalo do jogo entre os times de de futebol americano Minnesota Vikings e Chicago Bears.

O trailer traz a heroína Rey (Daisy Ridley) treinando com uma espada de sabre e recebendo orientações de Luke Skywalker (Mark Hamill), mas também sendo tentada pelo lado negro da força, representado pelo vilão Kylo Ren, de Adam Driver. O vídeo também traz algumas das últimas cenas de Carrie Fisher, a Princesa Leia, mãe de Ren. A atriz morreu no fim do ano passado.

A Walt Disney, atual dona dos direitos da franquia Star Wars, usou tática semelhante à empregada dois anos atrás, quando o terceiro trailer de Star Wars – O Despertar da Força foi exibido durante o Monday Night Football, da ESPN.

O Despertar da Força reuniu o elenco do primeiro filme de 1977 da saga Star Wars, Harrison Ford, Carrie Fisher e Mark Hamill, e apresentou uma nova geração de personagens. O filme arrecadou mais de 2 bilhões de dólares na bilheteria global.

O elenco de Os Últimos Jedi, que tem direção de Rian Johnson, inclui os atores de O Despertar da Força Daisy Ridley, John Boyega e Adam Driver. O novo filme deve ser lançado no dia 15 de dezembro, de acordo com o trailer.

(Com agência Reuters)