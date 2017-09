Trailer de ‘O Matador’ mostra história sangrenta do protagonista

O trailer de O Matador, primeiro filme brasileiro da Netflix, que faz uma releitura do cangaço pela lente do faroeste, foi divulgado nesta quinta-feira. O vídeo mostra a trajetória do protagonista, Cabeleira (Diogo Morgado), um matador do sertão de Pernambuco que é criado pelo cangaceiro Sete Orelhas (Deto Montenegro). O longa se passa entre as décadas de 1910 e 1940. Também foi divulgado o primeiro pôster do longa (confira ao final do texto), que destaca o protagonista.

Quando Sete Orelhas desaparece, Cabeleira decide ir atrás dele e acaba chegando a uma cidade dominada pelo malvado francês Monsieur Blanchard (Etienne Chicot). Ele comanda o mercado de pedras preciosas local. No meio da história, o protagonista descobre que tem um filho. Para o filme, o ator Diogo Morgado precisou escurecer os dentes e deixar os cabelos crescerem, além do sotaque português.

O longa foi dirigido por Marcelo Galvão, de Colegas (2012) e A Despedida (2014), e conta também com os atores Daniela Galli, Maria de Medeiros e Will Roberts, entre outros. O Matador competiu no Festival de Gramado, em agosto, e levou os prêmios de melhor fotografia, para Fabrício Tadeu, e melhor trilha sonora, para Ed Côrtes. O filme estreia na Netflix em 10 de novembro.