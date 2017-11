Tom Sizemore teria molestado atriz de 11 anos durante filmagens

Segundo o The Hollywood Reporter, o ator Tom Sizemore (Assassinos por Natureza, O Resgate do Soldado Ryan) foi afastado no meio de uma produção após ser acusado de molestar uma menina de 11 anos. O caso, ocorrido em 2003 durante as filmagens de Born Killers, no estado de Utah, foi abafado na época. Mas o site localizou a vítima, agora com 26 anos, e conversou com membros da equipe do filme para confirmar a história.

Sizemore teria colocado a menina no seu colo e tocado sua vagina com o dedo. Ela relatou o ocorrido para seus pais, que pediram explicações aos produtores. Depois que o ator foi mandado de volta para casa, eles decidiram não fazer uma denúncia oficial e tudo foi esquecido. Mais tarde, ele voltou para a produção para terminar as cenas de seu personagem.

A jovem, que confirmou tudo na reportagem, preferiu não ser identificada. Mas já conversa com um advogado para pensar em algum tipo de ação contra o acusado e até contra seus pais, por negligência. Alguns integrantes da equipe e do elenco deram entrevistas abertamente, motivados pelas recentes denúncias de assédio sexual de figurões de Hollywood, como o produtor Harvey Weinstein e o ator Kevin Spacey.

Sizemore tem várias passagens pela polícia, por porte de drogas e violência doméstica. Pelo menos três ex-namoradas prestaram queixa contra ele. Uma de suas prisões foi justamente no ano da realização de Born Killers. Pela primeira vez, é apontado como molestador de uma menor de idade. Seus assessores já informaram que não irão comentar o caso.