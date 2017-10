Tom Petty sofre ataque cardíaco e morre na Califórnia

O cantor americano Tom Petty morreu nesta segunda-feira aos 66 anos, segundo informou o site especializado em celebridades TMZ e a rede CBS. O músico foi internado na noite de domingo, após sofrer um ataque cardíaco em sua casa de Malibu, na Califórnia.

De acordo com as publicações, Petty estava inconsciente e sem respirar quando foi encontrado. Posteriormente, os médicos do hospital UCLA Medical Center de Santa Mônica fizeram com que o cantor recuperasse a pulsação, e ele foi colocado em suporte de vida. Sua família, no entanto, optou por desligar os aparelhos na tarde desta segunda-feira.

Representantes do cantor não retornaram ligações para confirmação.

Legado

Tom Petty ganhou fama como parte da banda Tom Petty & the Heartbreakers. Atualmente, a banda estava em turnê para comemorar os 40 anos de carreira, e tinha dois shows marcados em Nova York para 8 e 9 de novembro.

Nos anos 1980, o cantor juntou-se a George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison e Jeff Lynne na “superbanda” Traveling Wilburys, o grupo para acabar com todos os grupos.

O artista recebeu neste ano o prêmio de Pessoa do Ano da Academia da Gravação dos EUA como parte dos eventos prévios à cerimônia de premiação do Grammy. Junto aos Heartbreakers, Petty também tem uma estrela na Calçada da Fama e, em 2002, entrou para o Rock ‘n’ Roll Hall of Fame.

(Com agência EFE)