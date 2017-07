Tom Holland e Zendaya ironizam rumor de que estão namorando

Tom Holland e Zendaya, que formam um casal em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, fizeram piada sobre um rumor de que estão namorando, dado pela revista People. Segundo a publicação, os atores começaram a se relacionar durante as gravações do longa e chegaram a viajar algumas vezes juntos.

No Twitter, Zendaya ironizou. “Calma, calma, minha parte preferida é quando dizem que tiramos férias e viajamos juntos. Eu não tiro férias há anos! E você, Tom Holland?”, escreveu a atriz, marcando o perfil do colega de elenco. “As viagens de divulgação do filme contam?”, respondeu o ator.

Se realmente estiverem juntos, Holland e Zendaya estão seguindo uma já estabelecida tradição dos protagonistas dos filmes do Homem-Aranha. Tobey Maguire e Kristen Dunst, que interpretaram o super-herói e a Mary Jane, respectivamente, nos três primeiros filmes do personagem da Marvel, tiveram um breve relacionamento em 2002.

A franquia O Espetacular Homem-Aranha (2012), estrelada por Andrew Garfield e Emma Stone, continuou o legado. Eles começaram a namorar também no set do primeiro filme e ficaram juntos durante quatro anos.