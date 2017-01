Tom Hiddleston pede desculpa por discurso do Globo de Ouro

O ator britânico Tom Hiddleston pediu desculpas por comentários feitos durante o Globo de Ouro. Ao receber o troféu de melhor ator em minissérie ou filme para a televisão por The Night Manager, Hiddleston, que é embaixador da Unicef, afirmou que, durante uma visita ao Sudão do Sul, ficou sabendo que um grupo de médicos e enfermeiras que atuavam no local assistiam à minissérie estrelada por ele. “A ideia de que nós podemos proporcionar alívio e entretenimento àqueles que estão consertando o mundo me deixou imensamente orgulhoso”, disse o ator no discurso.

Hiddleston passou a ser criticado pelo público que acompanhou o Globo de Ouro, que considerou que o ator havia feito um autoelogio e que ele estava reproduzindo a ideia do “salvador branco”. Com as críticas, ele pediu desculpas. “Meu discurso no Globo de Ouro na noite passada foi expresso de forma deselegante… Estava muito nervoso e as palavras simplesmente saíram de modo errado”, escreveu ele no Facebook. “Sinceramente, minha única intenção era saudar a incrível valentia e coragem dos homens e mulheres que trabalham tão incansavelmente para a Unicef Reino Unido, Médicos Sem Fronteiras e Programa Mundial de Alimentos.”