Tom Hardy fará vilão de ‘Homem-Aranha’ nos cinemas

Tom Hardy voltará ao universo cinematográfico dos quadrinhos. Depois do malvado Bane em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, o ator interpretará Venom, arqui-inimigo do Homem-Aranha, em filme solo do vilão. O personagem é conhecido por seu uniforme preto, e grandes mandíbulas.

A novidade foi anunciada no perfil da Sony Pictures no Twitter, junto a uma foto de Hardy vestindo uma camiseta com o rosto de Venom. O vilão é fruto da simbiose de um alienígena com um fracassado jornalista, Eddie Brock. O personagem já apareceu nos cinemas em Homem Aranha 3, interpretado por Topher Grace.

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum — Sony Pictures (@SonyPictures) May 19, 2017

O filme de Venom tem estreia marcada para 5 de outubro de 2018, e começará a ser rodado a partir de setembro deste ano. A Sony é responsável também pela nova franquia de Homem Aranha, que dialogará com o já desenvolvido universo Marvel no cinema.