Tom Hanks vai publicar seu primeiro livro de contos

Tom Hanks vai estrear como escritor com uma coleção de contos. O livro Uncommon Type: Some Stories será lançado nos Estados Unidos e na Inglaterra em outubro, com 17 histórias criadas pelo astro do cinema, segundo conta o jornal The Guardian.

O tema dos contos vai seguir uma paixão pessoal do ator: máquinas de escrever. Segundo a publicação britânica, cada história do livro envolve de alguma maneira uma dessas máquinas hoje em dia raras e pouco utilizadas.

O livro está em produção desde que Hanks publicou uma crônica na revista New Yorker em 2014. A história chamou a atenção do editor-chefe da editora Alfred A Knopf, Sonny Mehta. “Fiquei impressionado com sua voz notável e seu comando como escritor. Eu esperava que pudesse haver mais histórias. Felizmente, para os leitores, verifica-se que sim”, explicou ao The Guardian.

O editor disse que os contos em Uncommon Type incluirão “uma história sobre um imigrante que chega em Nova York depois que sua família e sua vida foram destruídas pela guerra civil de seu país; outro sobre um homem que faz um jogo perfeito, se tornando a mais nova celebridade da ESPN; outro sobre um bilionário excêntrico e seu fiel assistente executivo em busca de algo maior na América; e a vida imprudente de um ator.”

Tom Hanks começou a escrever o livro em 2015. “Nos dois anos de trabalho, eu fiz filmes em Nova York, Berlim, Budapeste e Atlanta e escrevi em todos eles. Escrevi nas férias, em aviões, em casa e no escritório”, disse o ator em um comunicado oficial.