Tom Hanks protagonizará remake de ‘Um Homem Chamado Ove’

Tom Hanks vai protagonizar e produzir o remake americano do filme sueco Um Homem Chamado Ove (2015), informou nesta quinta-feira o site da revista The Hollywood Reporter. O longa foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e melhor maquiagem este ano.

Baseado no livro de Fredrik Bachman que mistura drama e humor, o filme narra a história de um viúvo carrancudo que se rege estritamente por suas próprias regras e vê sua vida mudar completamente após perder o emprego e ver a chegada de novos vizinhos. Dirigido por Hannes Holm, Um Homem Chamado Ove recebeu o Prêmio do Cinema Europeu de melhor comédia em 2016.

Hanks produzirá o filme ao lado de sua esposa, Rita Wilson, e Gary Goetzman e Fredrik Wikstrom Nicastro, que trabalhou no longa-metragem sueco.

Vencedor de dois Oscars de melhor ator, por Filadélfia (1993) e Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994), Hanks estreará em janeiro The Post, o novo filme de Steven Spielberg sobre o vazamento e publicação no jornal The Washington Post dos “papéis do Pentágono”, documentos secretos sobre a guerra do Vietnã.

(Com agência EFE)