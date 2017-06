‘Tô de mal’: Trump bloqueia Stephen King no Twitter

O escritor americano Stephen King anunciou nesta terça-feira, aos seus seguidores do Twitter, que havia sido bloqueado pela conta do presidente Donald Trump na rede social. Em uma postagem bem-humorada, King disparou: “Trump me bloqueou, não poso ler seus tuítes. Talvez eu precise me matar”. A publicação já soma mais de 40 000 curtidas na rede social.

Assim que ficou sabendo do ocorrido, a também escritora J.K. Rowling, autora britânica dos livros de Harry Potter e ferrenha crítica do governo de Trump, se ofereceu para intermediar o problema. “Eu ainda tenho acesso, posso mandar uma DM para ele”, escreveu, em referência às direct messages (mensagens diretas).

Como Rowling, King também utiliza vez ou outra sua conta na rede social para criticar o presidente dos EUA. Antes de ser bloqueado, mais cedo nesta terça-feira, o escritor havia publicado a seguinte declaração: “O gabinete de Trump oferece um curso de pós-graduação em ser ‘puxa-saquismo’.”

No mês passado, o autor de O Iluminado comparou a presidência de Trump com suas histórias de terror. “O dedo desse cara num gatilho nuclear é pior do que qualquer história de terror que eu já escrevi.”

(Com Estadão Conteúdo)