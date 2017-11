Tiroteio interrompe show de Gusttavo Lima em Mato Grosso

O show do cantor Gusttavo Lima, na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso, foi interrompido após um tiroteio na madrugada deste sábado. Um vídeo publico no YouTube mostra o cantor sair correndo do palco após dois tiros serem disparados. O show foi interrompido e, por questões de segurança, o cantor não retornou ao palco.

Briga e policiais envolvidos

Segundo informações do Jornal Hoje, um soldado da Polícia Militar efetuou os disparos durante uma briga no meio da multidão. A confusão seguiu para o estacionamento, onde um major, que também assitia o show, atirou na perna do soldado. Ambos estavam de folga na ocasião.

Além do soldado, que foi preso por tentativa de homicídio, ninguém ficou ferido. O major foi liberado por ter agido em legítima defesa.

Ainda de acordo com o Jornal Hoje, a organização afirmou que os policiais entraram armados no evento porque tinham porte de armas. Outro vídeo compartilhado nas redes sociais mostra pessoas agachadas após os disparos.

O show abriu o Festival Rebouças, realizado na arena do Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias, na zona rural de Rondonópolis, cidade a 218 km de Cuiabá. Esta noite, cantora Anitta se apresenta no mesmo local. A organização afirmou que a segurança foi reforçada, segundo informações do Jornal Hoje.

Procuradas pela reportagem, a assessoria de imprensa de Gusttavo Lima, a Polícia Civil do Mato Grosso, A Polícia Militar do Mato Grosso e os organizadores do Festival Rebouças não foram localizados até a publicação desta nota.