Tiroteio interrompe gravação de ‘Os Dias Eram Assim’, da Globo

As gravações da novela Os Dias Eram Assim, chamada pela Globo de supersérie, foram interrompidas nesta terça-feira por causa de uma perseguição policial que terminou em tiroteio. A equipe gravava na Vila Militar de Deodoro, no Rio de Janeiro, quando uma perseguição policial começou a acontecer no local. Atores e produção entraram em pânico e chegaram a se jogar no chão na tentativa de se proteger. A cena que estava sendo gravada nesta terça era protagonizada pelos personagens Gustavo (Gabriel Leone) e Cátia (Barbara Reis).

A assessoria de imprensa da emissora divulgou um comunicado sobre o assunto. “Nesta terça-feira, dia 27, as gravações de “Os Dias Eram Assim”, que aconteciam na Vila Militar de Deodoro, tiveram que ser interrompidas por causa de uma perseguição policial que atravessou o mesmo terreno onde o set havia sido montado. Atores, equipe técnica, figuração e direção foram retirados do local, em segurança”, diz o texto.

A trama de Os Dias Eram Assim se passa durante a ditadura militar. A trama começou nos anos 1970 e, duas passagens de tempo depois, se encontra agora nos anos 1980, durante o movimento Diretas Já.