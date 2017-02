‘Tieta’ volta à TV e põe Perpétua no ar junto com Nazaré

Duas das maiores vilãs da teledramaturgia nacional estarão no ar ao mesmo tempo a partir de maio, quando o canal pago Viva, herdeiro do baú da Globo, exibe Tieta, a trama inspirada na obra de Jorge Amado. A novela tinha Joana Fomm como Perpétua, a carola e amargurada irmã da personagem-título, a fulgurante ex-prostituta vivida por Beth Faria. Em março, a própria Globo retransmite Senhora do Destino, da maléfica e engraçadíssima Nazaré Tedesco (Renata Sorrah).

“Março: Senhora do Destino na Globo. Maio: Tieta no Viva. Nazaré e Perpétua, minhas duas vilãs mais icônicas, estarão no ar ao mesmo tempo!”, tuitou Aguinaldo Silva, autor das duas novelas, para anunciar a novidade.

No Viva, Tieta vai substituir A Gata Comeu, dos anos 1980, na faixa das 15h30.