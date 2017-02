‘Tieta’ e ‘Por Amor’ voltam ao ar na programação do Viva

Sucessos de audiência na Rede Globo, as novelas Tieta e Por Amor serão reexibidas a partir de maio pelo Viva, canal pago voltado a reprisar atrações saudosas da emissora. Os folhetins substituirão, respectivamente, A Gata Comeu, na faixa das 15h30, a partir do dia 5, e Pai Herói, às 23:30, com início em 8 de maio.

Inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, Tieta acompanha a vingança da protagonista contra a cidade de Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro, 25 anos depois de ser escorraçada pelo pai. Escrita por Aguinaldo Silva, a novela foi ao ar em 1989, na extinta faixa das 20h, e reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo entre 1994 e 1995.

Já Por Amor é mais uma das tramas de “Helena” escrita por Manoel Carlos. Regina e Gabriela Duarte vivem mãe e filha, que trocam de bebês durante a trama, exibida na Rede Globo entre 1997 e 1998. Este será o terceiro reprise do folhetim, no ar no Vale a Pena Ver de Novo em 2002, e também pelo Canal VIVA em 2010.