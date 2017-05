Ticiana Villas Boas volta a gravar até julho, diz SBT

Fora do Brasil por causa da repercussão da delação premiada do marido, o empresário Joesley Batista, da J&F Investimentos, que gravou conversas comprometedoras com o peemedebista Michel Temer e o tucano Aécio Neves, já afastado do Senado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a apresentadora Ticiana Villas Boas pode voltar para gravar no SBT entre o final de junho e o começo de julho. A informação é da assessoria de imprensa do próprio canal.

Ticiana tem na agenda a terceira temporada do Bake off Brasil, um dos reality shows culinários que ela comanda no canal de Silvio Santos. Atualmente, ela está no ar com o Duelo de Mães, já gravado. A agenda do programa prevê 13 episódios, que devem ser feitos ao longo de um período de um a dois meses.

Se o cronograma permanecer de pé, pode-se esperar um clima pesado nos bastidores do SBT. A delação do marido de Ticiana envolveu o nome de uma das filhas de Silvio Santos, a apresentadora Patricia Abravanel, citada como uma das participantes de um jantar em que o sofro, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, teria pedido propina à JBS, empresa do grupo J&F.

Patricia Abravanel se casou no fim de abril com o deputado Fábio Faria, filho de Robinson. Em nota publicada no faceboom do governador, ambos negam o recebimento de recursos ilegais.