Ticiana Villas Boas pede afastamento das gravações do SBT

A apresentadora Ticiana Villas Boas solicitou nesta terça-feira à direção artística do SBT o seu afastamento da terceira temporada do reality show gastronômico Bake Off Brasil – Mão na Massa, que teria gravações iniciadas entre o fim de junho e o começo de julho. Além de Bake Off, Ticiana apresenta no canal o reality culinária Duelo de Mães, atualmente no ar, porque já gravado. A apresentadora partiu para os Estados Unidos com o marido, o empresário Joesley Batista, dono da J&F Investimentos, holding que detém a JBS, e homem-bomba de Aécio Neves e Michel Temer, a quem gravou em conversas suspeitas.

“A apresentadora Ticiana Villas Boas acaba de solicitar a direção artística do SBT o seu afastamento da terceira temporada do reality show Bake Off Brasil – Mão Na Massa”, diz comunicado distribuído nesta tarde pelo canal de Silvio Santos à imprensa. Segundo o texto, Ticiana será substituída pela chef confeiteira Carol Fiorentino, que foi jurada das duas temporadas anteriores. “O empresário Fabrizio Fasano Jr. segue como jurado. A emissora comunica ainda que abre testes para selecionar uma nova jurada”, finaliza a nota.

Era mesmo estranho imaginar um retorno de Ticiana Villas Boas ao SBT. A delação de Joesley Batista envolveu na semana passada o nome de uma das filhas de Silvio Santos, a apresentadora Patricia Abravanel, citada como uma das participantes de um jantar em que o sogro, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, teria pedido propina à JBS, empresa do grupo J&F.