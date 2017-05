Ticiana Villas Boas deixa redes sociais: ‘Momentos difíceis’

A apresentadora Ticiana Villas Boas, que vem se mantendo em silêncio a respeito do envolvimento do marido, o empresário Joesley Batista, com a corrupção em Brasília, usou o Facebook nesta sexta-feira para uma única e rápida declaração a respeito. Em poucas palavras, ela diz que ela e o marido enfrentam “momentos difíceis” e que, por isso, vai se afastar das redes sociais.

A equipe de VEJA tenta falar com Ticiana a respeito de Joesley desde o ano passado. Em uma entrevista em dezembro, ela se recusou a comentar as investigações sobre os negócios do empresário, que é dono da J&F, holding que controla, entre outras, empresas, a JBS, da Friboi. Nesta quinta-feira, Ticiana não deu retorno aos pedidos feitos pela reportagem à sua assessoria de imprensa.

“Aos meus amigos, fãs e pessoas que acompanham meu trabalho e torcem por mim. Eu e minha familia estamos passando por momentos difíceis. Não estou forte nem preparada ainda para falar do assunto. Vou passar um período fora das redes sociais para nos resguardar. Espero que entendam. Um beijo com carinho. Tici”, diz o texto publicado no Facebook.

