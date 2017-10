‘Thor: Ragnarok’ faz 1,5 milhão de espectadores no Brasil

zoom_out_map 1 /25 THOR: RAGNAROK com Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth), Valkyrie (Tessa Thompson) e Loki (Tom Hiddleston) (Marvel Studios/Divulgação) Thor: Ragnarok um filme do diretor Taika Waititi com Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba

Thor chegou com força aos cinemas brasileiros. Em seu primeiro fim de semana em cartaz, Thor: Ragnarok fez 1,5 milhão de espectadores no país, somando 26 milhões de reais, de acordo com informações da comScore.

O terceiro longa solo do super-herói da Marvel ainda não estreou nos Estados Unidos, maior mercado cinematográfico do mundo, mas já fez bonito nas praças por onde passou. Segundo o site Box Office Mojo, a produção soma 107 milhões de dólares em bilheteria global, sendo o Reino Unido, a Coreia do Sul, a Australia, e o Brasil, respectivamente, os países que mais viram o filme no lançamento.

Por aqui, o ranking de dez filmes mais vistos neste fim de semana fica completo com Tempestade: Planeta em Fúria; A Morte te dá Parabéns; Pica-Pau; As Aventuras do Capitão Cueca – O Filme; Além da Morte; Blade Runner 2049; Como se Tornar o Pior Aluno da Escola; Missão Cegonha; e Mark Felt O Homem Que Derrubou A Casa Branca.