Thiaguinho homenageia filha de Gagliasso: ‘Negro é lindo’

O cantor Thiaguinho fez um post em seu Instagram, com uma foto de infância, sobre racismo. A mensagem veio após a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Titi, de 4 anos, sofrer ataques de uma autointitulada “socialite”, que a chamou de “macaca”. “Negro é lindo! Negro é forte! E é isso que está estampado no meu rosto, no da minha família e em todos os que me cercam. Viva o amor!”, afirmou o cantor na rede social.

No último domingo, Day McCarthy, que se diz socialite e diz morar no Canadá, publicou um vídeo com frases racistas sobre Titi no Instagram. O pai da menina, o ator Bruno Gagliasso, prestou queixa contra a mulher na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira.

Diversas celebridades, como Ivete Sangalo, Camila Pitanga e Daniela Mercury, se pronunciaram contra as afirmações de Day McCarthy. A hashtag “antirracismo” ganhou as redes em referência à frase de Angela Davis, que diz: “Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista”.

Em 20 de novembro, dia da Consciência Negra, Thiaguinho já havia se mostrado a favor da igualdade racial. “Estamos aí, vencendo barreiras, crescendo a cada ano. Valeu, Zumbi, e todos os que ainda lutam por um mundo mais igual!”, afirmou.