The Who e Guns N’ Roses vão se apresentar no Rock in Rio 2017

Dois nomes de peso foram confirmados na programação do Rock in Rio 2017 nesta terça-feira: The Who e Guns N’ Roses. Os shows das duas bandas serão as principais atrações do Palco Mundo em 23 de setembro na Cidade do Rock. Ainda não há informações sobre qual grupo vai tocar por último.

Está será a primeira vez do The Who no Brasil. A banda britânica deveria passar pelo país em uma turnê de 2007, mas as apresentações acabaram canceladas. O Guns N’ Roses já é veterano de shows no Brasil: tocou por aqui outras sete vezes, três delas no Rock in Rio.

“Duas das bandas mais influentes de todos os tempos, dois shows de peso na mesma noite. Uma delas, com parte de sua formação clássica. A outra, pela primeira vez na América Latina. Guns N’ Roses e The Who sobem ao Palco Mundo no dia 23 de setembro em um dia histórico que promete unir gerações na nova Cidade do Rock!”, anunciou a organização do festival em sua página no Facebook.

Os shows do Rock in Rio acontecem nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro. Os ingressos para o evento começam a ser vendidos no dia 6 de abril, às 19 horas, no site Ingresso.com.