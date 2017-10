‘The Walking Dead’: nova temporada tem 4ª pior estreia da série

The Walking Dead começou sua oitava temporada no último domingo com a quarta menor audiência para uma estreia da série nos Estados Unidos, segundo dados prévios da Nielsen divulgados pelo site da revista Variety. O primeiro episódio do novo ano foi visto por 11,4 milhões de pessoas no país americano – só superou as audiências das estreias das três primeiras temporadas.

Em relação ao público adulto com idade entre 18 e 49 anos, que é a faixa que mais importa para anunciantes, a situação é levemente pior. Nessa faixa, o novo episódio marcou 5 pontos – o terceiro pior número da série. A estreia da terceira temporada, apesar de ter sido vista por menos pessoas no quadro geral, marcou 5,8 pontos na faixa 18-49.

Em relação à estreia da sétima temporada, no ano passado, houve queda de 33% na audiência total e de 40% na faixa 18-49. A estreia daquela temporada foi vista por 17 milhões de pessoas.