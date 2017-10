‘Teoria da Felicidade’: Nota de Einstein é vendida por US$ 1,5 mi

Uma nota manuscrita na qual Albert Einstein explica como alcançar uma vida feliz foi vendida nesta terça-feira em Jerusalém por 1,56 milhão de dólares (5 milhões de reais), informou a casa de leilões Winner. O preço é cerca de 200 vezes maior que as estimativas prévias, que indicavam que a nota deveria alcançar um valor de entre 5.000 e 8.000 dólares (16.000 e 26.000 reais), indicou a casa de leilões em seu site.

O manuscrito, que Einstein entregou em 1922 a um mensageiro em Tóquio, no Japão, como gorjeta, foi adquirido por um europeu que fez lances por telefone e que deseja permanecer anônimo, acrescentou a instituição.

Na ocasião em que escreveu o bilhete, o físico estava no Japão para conferências. Acabara de ser informado que receberia o Prêmio Nobel de Física e sua fama já se espalhava para além dos círculos científicos. Um mensageiro japonês foi ao Imperial Hotel de Tóquio para entregar a Einstein uma mensagem.

Não se sabe se o mensageiro não aceitou gorjeta, seguindo as tradições locais, ou se Einstein não tinha trocados para lhe pagar. Em todo caso, o cientista não quis que o homem saísse de mãos vazias e escreveu uma nota em alemão.

“Talvez, se tiver sorte, esta nota acabe sendo muito mais valiosa do que uma simples gorjeta”, disse Einstein ao mensageiro, de acordo com o proprietário e vendedor do documento, um morador de Hamburgo, na Alemanha, que é parente do mensageiro.

Na nota, escrita em um papel timbrado do Imperial Hotel Tokyo, Einstein afirma que “uma vida simples e tranquila traz mais alegria do que a busca do sucesso em um desassossego constante”.

Uma outra nota de autoria do físico, que acabou sendo vendida por 240.000 dólares (780.000 reais), foi escrita em uma folha de papel e diz simplesmente: “Onde há um desejo, há um caminho”.