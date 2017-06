Tênis que Justin Bieber usou em show é leiloado pela internet

OMG 😱😢 someone is sellin my bru. I am sooo sad. Yeezy of @justinbieber. #belieber #sneaker #sneakerhead #yeezy #wirelessfestival #sneakerness #theleftyeezy #music #bieber#bieberlove #sneakercollector #justinbieber #adidas #makeyeezygreatagain #bizzle #bieberfever #believe #purpose #bieberfamily #justinfan #adidas #yeezyboost #kickstagram #sneakerhead #igsneakers

A post shared by The Left Yeezy & I (@theleftyeezy) on Jun 28, 2017 at 8:39am PDT