Tendência do ‘menos é mais’ conquista tapetes vermelhos

“O menos é mais na moda”, já dizia Tim Gunn, guru fashion e apresentador do reality show Project Runaway. Em 2017, as celebridades abraçaram o lema e o levaram para o tapete vermelho, abrindo mão de artifícios espalhafatosos em prol do make nude e cabelo “simplão”— com as madeixas amarradas em coque ou soltas, lisas. Confira abaixo algumas das melhores combinações de cabelo e maquiagem da temporada de premiações até agora:

Emma Stone

A queridinha do ano desfilou pelo tapete vermelho do Globo de Ouro com um coque baixo, combinado a duas mechas de cabelo soltas. Para maquiagem, a atriz optou por um make leve, em tons de rosa nos olhos, maçãs do rosto e boca — ideal para exaltar seus cabelos ruivos.

Taraji P. Henson

A protagonista de Estrelas Além do Tempo arriscou no rosa para os olhos e boca, combinado com maçãs do rosto demarcadas pelo bronzer. No tapete vermelho do prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood (SAG Awards), Taraji estreou seu undercut — lateral do cabelo raspada –, mas não fez um penteado complicado: deixou os fios cortados em chanel soltos, com ondas sutis.

Kat Graham e Kate Hudson

Uma no Grammy, outra no SAG Awards, as atrizes apostaram no cabelo liso polido para o tapete vermelho. O penteado é bem fácil de copiar em casa: basta secar os cabelos para trás sem levantar a raiz, e segurá-los neste sentido enquanto espirra fixador.

Gal Gadot

A atual Mulher Maravilha apostou no básico do básico, tanto no make, quanto no cabelo para o Globo de Ouro. No cabelo, uma trança torcida. Nos lábios, um batom rosa queimado. Nos olhos, o infalível preto esfumado.

Thandie Newton

Uma das estrelas da série Westworld, Thandie usou cor apenas nos olhos, e gloss transparente na boca — para contrastar com o vestido hiper-colorido. Os cachos da atriz foram presos em um rabo de cavalo médio para o tapete vermelho do PGA Awards — prêmio do Sindicato de Produtores de Cinema Americanos.

Blake Lively

Outra adepta do make nude, Blake usou não um, mais dois coques no Globo do Ouro: um baixo e outro alto, emendados um ao outro. O make combinou um marrom esfumado com um leve contorno dourado, e o batom rosado com tom de gloss. Fácil de copiar.

Katy Perry

Com os cabelos platinados, a cantora apareceu no Grammy com as madeixas soltas e volumosas, resultado de um baby liss desconstruído com a ajuda de spray fixador. Katy costuma abusar de um olho marcado. Para a ocasião, ela apostou no esfumado em cores rosadas com dourado. Na boca, um batom rosa escuro.

Beyoncé

Beyoncé, grávida de gêmeos, chegou ao Grammy de cara quase lavada, apenas com sombra bronze brilhante nos olhos — apesar da fantasia e make espalhafatosos usados mais tarde. Talvez para facilitar a caracterização para o show, a diva fez escova nos cabelos, divididos na metade.