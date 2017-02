Telefilme sobre Britney mostra primeiro beijo em Timberlake

Casal-sensação da música pop nos anos 1990, até ela traí-lo, Britney Spears e Justin Timberlake terão a sua história recontada em Britney Ever After, o telefilme sobre a chamada princesinha do pop. O longa, dirigido por Leslie Libman para o canal Lifetime, vai ao ar neste sábado, 18, nos Estados Unidos. Para esquentar a audiência, o Lifetime liberou a cena do primeiro beijo de Britney e Justin. Confira abaixo.

Ele não será o único parceiro da cantora, vivida por Natasha Basset, a ser mostrado na tela. O filme também vai retratar o seu envolvimento com Kevin Federline (Clayton Chitty) e Jason Alexander (Kelly McCabe). Timberlake será interpretado por Nathan Keyes. Nicole Oliver (Arrow) e Matthew Harrison (Uma Noite no Museu) farão os pais da popstar.

O filme vai contar a trajetória de Britney Spears do começo de carreira, na Disney, até a fase tensa de 2006 e 2007, quando perdeu a cabeça, raspou os cabelos e agrediu paparazzi.