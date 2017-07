Telão pega fogo em show de Maiara & Maraisa

A dupla Maiara & Maraisa tomou um susto neste domingo. As cantoras se apresentavam em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, quando um telão começou a pegar fogo. Um vídeo divulgado na internet mostra Maiara avisando os seguranças sobre o que estava acontecendo. “Bombeiros, seguranças, do lado direito do palco”, diz ela, pedindo em seguida que o público tentasse se afastar do palco.

Pedaços do telão chegaram a cair enquanto as sertanejas pediam que os presentes ficassem calmos e o fogo era controlado por seguranças com extintores. Segundo a assessoria de imprensa da dupla, um dos fogos de artifício que a produção soltou durante a apresentação incendiou-se. “Mas foi algo bem pequeno e resolvido no mesmo momento. Maiara alertou o público para que tomassem cuidado por precaução!”, disse a assessoria.

No Instagram, as cantoras publicaram uma série de fotos do show, mas não falaram sobre o incidente. “O que foi isso, hem, Itaguaí?! Mas que lindeza, estava lotado, foi lindo ver vocês cantando com a gente! Assim vocês nos matam do coração!”, escreveram na legenda. “Foi um prazer participar dessa festa espetacular comemorando o 199° aniversário da cidade de Itaguaí-RJ na Expo Itaguaí, maior festa country da região Costa Verde! Foi demais, foi top, foi show! Obrigada a todos que tornaram essa noite especial, vai ficar marcado em nossas vidas! Que venha mais como esse, Itaguaí-RJ!”