Tela inédita de Hitler integra mostra de artistas ‘transtornados’

O Museo di Salo, no norte da Itália, exibirá a partir deste sábado uma mostra intitulada Museu da Loucura: de Goya a Bacon, que relembrará autores “mentalmente transtornados” e mostrará uma tela desconhecida do ditador Adolf Hitler. A exposição, que permanecerá aberta até 16 de novembro, conta com um repertório de obras “sem problemas, declarações públicas ou denúncias” assinadas por “artistas com uma mentalidade transtornada e que se expressam com uma linguagem visionária e alienada”.

O quadro de Hitler retrata duas pessoas com semblante sério no meio de um longo corredor escuro. Trata-se de uma pintura de pequenas dimensões nunca exposta antes, emprestada por um colecionador alemão. O curador da mostra, o crítico de arte Vittorio Sgarbi, qualificou a obra como “o quadro de um desesperado” no qual “não se vê grandeza, mas miséria”, em entrevista a jornais italianos.

O Museo di Salo, na região da Lombardia, afirmou que com esta exposição os visitantes “poderão mergulhar em uma atmosfera sugestiva, sendo guiados pelas emoções em uma viagem pensada para quem tenha vontade de deixar de lado a razão para redescobrir, finalmente, a loucura”. A exposição oferece obras de grandes nomes da história da arte como o espanhol Francisco de Goya, o alemão Franz von Stuck, o britânico Francis Bacon e o italiano Silvestro Lega, entre muitos outros artistas “transtornados”.

(Com agência EFE)