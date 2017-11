Tela de Giorgio de Chirico é roubada na França

Uma Composição com Auto-Retrato, pintada em 1926 pelo mestre italiano Giorgio de Chirico, foi roubada do Museu de Belas Artes de Béziers, no sul da França, informou nesta segunda-feira a procuradoria local.

A pintura, de “valor inestimável”, faz parte da coleção de obras de mestres modernos de Jean Moulin, um herói da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, nativo de Béziers.

Além desta pintura de Giorgio de Chirico (1888-1978), fundador do movimento da pintura metafísica, que marca um retorno a uma pintura figurativa evocando a tradição do Renascimento italiano, a coleção Jean Moulin inclui obras de Soutine, Raoul Dufy, Krémègne ou Suzanne Valadon.