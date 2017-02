Tchau, preto básico: O azul dominou a moda masculina do Oscar

Os homens decidiram sair do básico para o Oscar 2017. Para além do preto e branco, o smoking vestiu outros tons, principalmente o azul. Confira abaixo alguns dos looks da tendência usados por atores na festa.

Chris Evans mesclou o azul com o preto em seu look para o Oscar

Matt Damon errou no tamanho do terno, mas acertou na cor do momento. O azul eleito pelo ator foi o escuro, quase preto.

Viggo Mortensen apostou em um terno Dior azul escuro com fundo cinza.

Riz Ahmed optou por um tom mais claro com detalhes luminosos, da marca Zegna.

Dwayne Johnson, o The Rock, usou um smoking de veludo com azul escuro, acompanhado de gravata e calça pretas.

Samuel L Jackson também misturou o azul com preto, mas com cores mais vibrantes e uma gravata borboleta com textura.

O diretor de La La Land, Damien Chazelle, preferiu o branco como cor para a composição com o terno azul.